Huit chambres à coucher, un sauna et un jacuzzi

La valeur du bien de 590 m² est estimée à 14,9 millions de francs. Il dispose de huit chambres à coucher, de six salles de bains et de deux grands salons. S’ajoutent à cela un sauna, une salle de massage, ainsi qu’un local à skis. Pour passer d’un étage à un autre, il n’est pas nécessaire d’emprunter les escaliers, car il y a un ascenseur.

À l’étage supérieur, on trouve un grand espace ouvert avec salon, salle à manger et une cuisine entièrement équipée. En plus des hauteurs sous plafond, il y a également une cheminée et d’immenses baies vitrées pour profiter de la vue panoramique sur les Alpes suisses. En parlant de vue, la terrasse sud abrite un jacuzzi.