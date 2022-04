Bâle-Ville : Vente de cannabis en pharmacie, un premier projet pilote autorisé

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a validé le premier essai pilote de consommation non médicale de cannabis, vendue sous contrôle en pharmacie. Il débutera à la fin de l’été.

Dans le canton de Bâle-Ville, il sera bientôt possible d’acheter du cannabis à des fins récréatives en pharmacie. Près de 400 participants vont être recrutés cet été et recevront une licence de l’État. Pour pouvoir participer, les fumeurs de cannabis doivent être majeurs et domiciliés à Bâle-Ville.