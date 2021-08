Armement : Vente de canons à Taïwan: Pékin menace les USA de «représailles»

Pékin a dénoncé jeudi une «violation de sa souveraineté» et a menacé de «représailles» après le feu vert des États-Unis à une vente de canons à Taïwan, destinés à aider l’île contre une potentielle invasion chinoise.

La Chine menace

«Comme un roc»

L’armée chinoise multiplie les passages dans la zone d’identification de défense aérienne (Adiz) de l’île et s’exerce régulièrement à des opérations de débarquement. Ces canons vont aider Taïwan à «avoir une défense solide comme un roc» et à maintenir «la paix et la stabilité dans la région», selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères. «Face à l’expansion militaire et aux provocations continues de la Chine, notre gouvernement va renforcer sa défense et sa sécurité nationale avec une détermination inébranlable à défendre la vie des gens et notre mode de vie libre et démocratique», a-t-il affirmé.