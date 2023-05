Football: Vente de Manchester United: les Glazer à l’heure du choix

Ratcliffe prêt à s’allier aux Glazer

Lors des deux premiers tours d’enchères, mi-février et fin mars, il visait les 69% détenus par les Glazer, 31% restant aux mains d’investisseurs institutionnels. Dès le début du processus de vente, l’homme d’affaires qui contrôle déjà les clubs de Lausanne, en Suisse, et de Nice, en France, avait averti qu’il ne paierait pas «des sommes folles pour des choses que l’on regrette par la suite».

Dès fin novembre, la famille américaine avait souligné qu’il ne pouvait «y avoir aucune assurance que (le processus de vente) débouchera sur une transaction impliquant la société». Plusieurs fonds d’investissement, comme Elliot Investment Management et Carlyle Group, ont travaillé à des montages financiers permettant aux Glazer de rester maîtres à bord et d’investir ensuite.

Les Glazer, maîtres des horloges

«Avec une fenêtre des transferts estivale qui n’est que dans quelques semaines, l’annonce de ce nouveau délai et d’une incertitude qui se prolonge est très inquiétante (…) le processus (doit être) mené à terme sans plus attendre». Le risque est réel de freiner l’élan créé par Erik Ten Hag, sur le banc depuis l’été 2022 et qui a emmené Manchester United à une victoire en Coupe de la Ligue, en finale de la Coupe d’Angleterre et à une qualification probable pour la Ligue des champions.