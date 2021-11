Suisse : Vente de produits phytosanitaires en baisse en 2020

La quantité de glyphosate commercialisée en Suisse a poursuivi sa baisse l'an passé, alors que les substances compatibles avec l’agriculture bio restent majoritaires.

119,2 tonnes de glyphosate ont été en vendues en Suisse en 2020, soit 5,7 tonnes de moins sur un an (image d’illustration).

L'année passée, la quantité totale commercialisée de produits phytosanitaires a été de 1930 tonnes en Suisse, soit 23 tonnes de moins qu’en 2019, a indiqué mardi l'Office fédéral de l'agriculture. Les ventes de glyphosate ont reculé de 5,7 tonnes sur un an, ce qui porte à 190 tonnes la baisse depuis 2013 (-61%). Les quantités commercialisées d'insecticides sont, elles, en recul de 32 tonnes entre 2020 et 2019. A l'inverse, les quantités vendues de fongicides et bactéricides sont en hausse de 30 tonnes sur la même période.