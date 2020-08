Fribourg

Vente de cartes journalières suspendue

Les cartes journalières CFF ne sont plus disponibles dans la commune de Fribourg.

La commune de Fribourg ne mettra plus de cartes journalières CFF à disposition des usagers jusqu’à nouvel ordre. L’Association générale des étudiants de l’Université de Fribourg (AGEF), qui s’occupait de ce service, a décidé d’y renoncer après une année 2019 déficitaire, a reporté «La Liberté» .

Les frais d’achat des cartes aux CFF, en plus de l’ouverture des bureaux et les versements des salaires se sont avéré trop élevés pour l’association. A cela s’ajoute une chute des ventes depuis le début de la pandémie de Covid-19. La Commune et l’AGEF sont en discussion pour tenter de trouver une solution.