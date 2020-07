Suisse

Vente directe à la ferme: les paysans veulent profiter du boom

L'Union suisse des paysans (USP) veut profiter de cette nouvelle tendance et va soutenir différents projets.

Pour soutenir les familles paysannes dans la vente directe, l'organisation a élaboré une plateforme internet gratuite sur laquelle les producteurs peuvent faire connaître leur offre et où les consommateurs peuvent chercher des produits dans leur région. D'autres collaborations sont en route, notamment avec GastroSuisse et HotellerieSuisse, TWINT ou Too Good To Go.