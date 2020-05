Achat comptant

Vente immobilière record à 75 millions de francs

C'est sur les hauteurs d'Hollywood que vient d'avoir lieu la plus grosse vente immobilière jamais réalisée dans cette enclave très prisée.

Sur les hauteurs de Los Angeles, dans le quartier de Hollywood Hills, le prix de l'immobilier atteint des sommets. Pendant longtemps, le record de la propriété la plus chère des collines revenait à Jho Low, un riche homme d'affaires malaisien. En 2012, il a vendu sa villa de 1222 m2 avec sept salles de bain et six chambres pour 39 millions de francs dans le quartier de Bird Streets. Pendant huit ans, on n'a pas fait mieux en matière de vente immobilière.