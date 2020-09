En 2018, McDonald’s se disait satisfait du remplacement des caisses par des bornes de commande XXL. Son chiffre d’affaires aurait gonflé de 6%. Nouveau constat aujourd’hui: les clients qui commandent par voie numérique (sur des bornes ou via smartphone) dépensent en moyenne 30% de plus que lorsqu’ils commandent en face à face, rapporte la «NZZ am Sonntag» citant la société zougoise Menu.