Ventes record de feux d’artifice prévues cette année

Les distributeurs d’engins pyrotechniques s’attendent à une nette augmentation des ventes cet été. Les annulations des manifestations du 1er Août à cause du coronavirus poussent les gens à organiser leurs propres fêtes.

Les Suisses n’ont pourtant pas abandonné l’idée de fêter le 1er Août comme il se doit. Les commerçants ont pu observer une grosse augmentation des ventes de pétards et autres engins pyrotechniques. «Les magasins qui ont déjà commencé à vendre ont remarqué qu’ils vendaient très bien, et sur internet aussi on a beaucoup plus de demandes que les autres années», a expliqué à la RTS Franklin Herz, directeur de Weco, leader suisse du secteur.