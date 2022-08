Enchères : Ventes records de pur-sang anglais à Deauville

Les plus prestigieuses enchères de yearlings ont approché les cinquante millions de francs suisses à Deauville, soit un bond de 18% par rapport à 2019.

Les plus prestigieuses enchères de yearlings (pur-sang anglais de 18 mois) en France, les ventes de Deauville, ont enregistré un chiffre d’affaires inédit de plus de 51 millions d’euros, ont annoncé mardi les organisateurs. Le chiffre d’affaires total a bondi de 18% toujours par rapport à 2019 pour atteindre 51’071’000 euros (plus de 49 millions de francs), précise dans un communiqué l’agence de vente Arqana.