Inde: Venu d’Afrique, le guépard Uday est mort

En septembre 2022, douze guépards d’Afrique du Sud et huit de Namibie avaient été libérés dans des zones forestières du parc national de Kuno.

Un guépard sud-africain est mort en Inde, où il avait été relâché pour réintroduire l’espèce éteinte depuis sept décennies dans le pays, ont annoncé les gardes forestiers. C’est le deuxième à mourir parmi douze guépards d’Afrique du Sud et huit de Namibie libérés à l’automne 2022 dans des zones forestières du parc national de Kuno, au centre de l’Inde. Le guépard, un mâle nommé Uday, a été trouvé souffrant dimanche dans un enclos du parc national et anesthésié pour être placé sous traitement. Mais il est mort dans la journée, a déclaré un responsable des gardes forestiers, J. S. Chauhan.

Des analyses doivent déterminer les causes de sa mort, a précisé Amit Mallick, du programme de conservation du tigre d’Inde. Des experts du Projet de recherche sur les guépards, situé en Namibie, ont récemment estimé la taille du parc de Kuno inférieure à ce dont ces félins ont généralement besoin pour prospérer. En mars, un autre guépard originaire de Namibie, Sasha, est mort d’une maladie du rein dont les autorités indiennes n’étaient pas informées au préalable.

Des naissances signes d’espoir

Mais le même mois, l’une des guépards namibiens a donné naissance à quatre félins au parc de Kuno, pour la première fois depuis que l’espèce est considérée comme éteinte en Inde. Ce pays abritait autrefois le guépard d’Asie, mais celui-ci a été déclaré éteint en 1952. Les efforts pour réintroduire ces animaux en Inde se sont accélérés en 2020 lorsque la Cour suprême a décidé que les guépards africains, une sous-espèce différente, pouvaient être installés en Inde dans un «endroit soigneusement choisi» et à titre expérimental.

Selon les autorités, il s’agit de la première relocalisation intercontinentale de guépards, l’animal terrestre le plus rapide de la planète. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait présidé en septembre dernier cette opération organisée dans le parc national de Kuno, à environ 300 km au sud de la capitale New Delhi, zone choisie pour ses proies abondantes et ses prairies.