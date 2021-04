Fans de vintage, à vos agendas! Un événement entièrement consacré aux vêtements de seconde main aura lieu à Bienne, les 16 et 17 avril prochains. Lugano (du 14 au 17 avril) et Zurich (du 23 au 25 avril) sont aussi au programme. L’occasion de découvrir la sélection faite par le site de vente en ligne allemand Vinokilo, leader de la fripe en Europe, qui organise régulièrement des pop-up dans 89 villes européennes, comme Florence, Madrid et Bologne.