Venu défendre ses chèvres, un berger est attaqué par trois loups

Des députés fribourgeois s’interrogent

En Suisse aussi, les loups attaquent les troupeaux. Et s’ils se montrent généralement craintifs face aux hommes, le risque zéro d’attaque n’existe pas. Face à cette réalité, dans le canton de Fribourg, Eric Barras et Ivan Thévoz, députés au Grand Conseil, s’interrogent. Ils ont déposé, mardi, une liste de questions au Conseil d’État, dans le but notamment de déterminer les responsabilités en cas d’attaque et afin de savoir quelles mesures sont prises pour les éviter.