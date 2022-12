Etats-Unis: Venu livrer des Barbie chez une fillette, il l’enlève et la tue

États-Unis : Venu livrer des Barbie chez une fillette, il l’enlève et la tue

Selon le shérif du comté de Wise, la petite Athena a été enlevée dans l’allée menant à sa maison. Les autorités ont pu remonter jusqu’au livreur grâce à ses empreintes digitales, notamment. Après avoir donné deux fausses indications aux enquêteurs, le trentenaire a fini par indiquer l’endroit où il avait caché le corps d’Athena, qu’il a tuée dans l’heure suivant son enlèvement. L’homme n’a pas donné de détails concernant son crime et l’on ignore pour l’heure s’il avait un mobile. D’après les autorités, le meurtrier présumé ne connaissait pas sa victime ni sa famille.

«Ce cadeau, que j’avais commandé avec tout mon amour et mon innocence, elle ne le recevra jamais», a déclaré la maman d’Athena. «Tout le monde était censé faire confiance à cet homme, qui n’avait qu’une tâche à accomplir: livrer un cadeau de Noël et s’en aller. Il m’a volé l’opportunité de voir ma fille grandir», a ajouté Maitlyn. La mort de la petite Athena a secoué Paradise, un petit village où les enfants ont l’habitude de jouer dans leur jardin. «Mes enfants étaient en train de s’amuser dehors quand elle a été enlevée. Cela change tout. On ne s’attend jamais à quelque chose comme ça», confie Rachael, une habitante.