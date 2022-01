Adelboden (BE) – Venu voir la course de ski, Noah a disparu depuis presque 24 heures

C’est une famille inquiète qui s’active à Adelboden et sur les réseaux sociaux depuis samedi soir: elle est sans nouvelles de Noah, 20 ans, habitant de Chatel St-Denis venu voir la course de ski avec des amis. «Le dernier signe de vie qu’on a de lui, c’est un appel passé à ses copains au moment de reprendre le bus à 18h, raconte son père. Il a dit qu’il courrait pour l’attraper, mais il n’est jamais monté dedans.» Ce papa anxieux tente de se rassurer: son fils, alcoolisé au moment de sa disparition, pourrait s’être endormi dans un autre bus ou sur le canapé de quelqu’un. Ce ne serait pas une première dans le cadre de ces événements au public très festif.

«Son portable a été localisé dans les environs du village, mais ce n’est pas très précis, et il est maintenant éteint, probablement par manque de batterie, poursuit-il. On a appris une chose, c’est que son porte-cartes a été retrouvé dans un bar d’Adelboden. On sait donc qu’il s’est rendu au centre du village après avoir raté le bus.»