Sommet Biden-Poutine - Venus de loin pour voir les deux présidents

Certains sont venus de loin pour voir les convois présidentiels des chefs d’État russe et américain, mercredi après-midi. Postés sur la place du Port, en face de l’horloge fleurie, ils étaient quelques dizaines à avoir fait le déplacement, tôt dans la matinée. «Je suis venu d’Allemagne il y a deux jours. Ça fait deux heures que je suis là», nous confie un Moldave, qui se souvient des nombreuses visites de Joe Biden dans son pays d’origine. «Je n’ai jamais pu le voir là-bas. Ici, c’est possible aujourd’hui», se réjouit Anatoli.

Guy et sa femme, deux habitants de France voisine, ont aussi profité de l’occasion. «Nous sommes venus d’Aix-les-Bains pour essayer de voir les deux présidents les plus importants du monde. On est là depuis 9 h. Nous étions les premiers.»