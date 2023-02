Venus occuper une école, les militants sont accueillis à bras ouverts

Canton de Zurich : Venus «occuper» l’école, les militants ont été accueillis… à bras ouverts

D’après un journaliste indépendant présent sur place, plusieurs professeurs et le directeur de l’école les ont en effet accueillis à bras ouverts et leur ont mis plusieurs salles à disposition afin qu’ils puissent organiser des tables rondes. «C’est le sens et le but d’une institution éducative que d’ouvrir le dialogue et de permettre certaines possibilités de protestation», explique le directeur, Moritz Spillmann.