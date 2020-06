il y a 25min

Témoignage

Venus Williams monte au filet contre le racisme

Après la mort de George Floyd, la grande sœur de Serena s’est exprimée sur «ce mal très profond qui ronge la société américaine».

de Sport-Center/C.Ma.

Dans un long message qu’elle a publié mardi sur son compte «Instagram», Venus Williams s’insurge à son tour contre le racisme qui sévit dans son pays au-delà des violences policières et du silence qui a trop longtemps régné, et annonce avec force: «Nous devons gagner.» La joueuse, qui a souvent été victime de propos déplacés à ce sujet, s’est montrée touchante et convaincante.

Après avoir pris le temps de la réflexion, Venus Williams est montée au filet pour condamner le racisme aux États-Unis. L'ancienne numéro 1 mondiale a surtout voulu élargir le débat au-delà des violences policières qui ont causé la mort de George Floyd et évoquer le mal très profond qui ronge la société américaine.

« Si la brutalité policière a pu être tolérée tant d'années à cette échelle, écrit-elle, imaginez les autres actes insidieux de racisme qui se perpétuent dans notre pays sur le lieu de travail, dans le système judiciaire, dans le système de santé, dans le système éducatif. »

La grande sœur de Serena explique que par le passé, «parler de racisme était impopulaire» et qu'on ne les croyait pas: «Tant que vous n'avez pas marché dans les chaussures d’un Afro-Américain, il est impossible de comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés dans le pays.»

«Ça m'a fait pleurer.» Venus Williams, ex-no 1 mondiale de tennis



Venus Williams parle de son émotion de voir le mouvement antiraciste et la solidarité qui se déploient aux États-Unis: «Ça m'a fait pleurer.» L'Américaine met en avant l'importance de rompre le silence et de continuer à se battre. «NOUS DEVONS GAGNER», écrit-elle en majuscules, avant d'ajouter que «nous ne pouvons pas laisser persister le racisme systémique» et qu'il faut «nous aimer les uns et les autres».

«Je prie pour ceux qui ont perdu la vie et pour leurs familles. Pour que l'Amérique puisse enfin se réveiller et agir.» Venus Williams, ex-no 1 mondiale de tennis

À la fin de son message, elle prône le dialogue et l'égalité: «Je suis tellement heureuse et soulagée en tant qu'Afro-Américaine d'être enfin entendue. Je prie pour ceux qui ont perdu la vie et pour leurs familles. Pour que l'Amérique puisse enfin se réveiller et agir.»