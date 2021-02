France : Veolia lance une OPA sur Suez sans son accord

Le champion français de l’eau et des déchets met près de 8 milliards d’euros sur la table afin d’acquérir Suez, renonçant au caractère amical de sa tentative de rachat de son concurrent après des mois de tentatives infructueuses.

Dans un marché mondial de plus en plus soutenu et concurrentiel, Veolia veut créer un «super champion français» du secteur, un «projet dans l’intérêt de la nation», selon son PDG Antoine Frérot. Le groupe a abattu ses cartes fin août, alors qu’un mois plus tôt son actionnaire Engie s’était dit «ouvert» à la cession de ses 29,9% dans Suez.