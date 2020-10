Canton du Valais : Verbier lance sa saison d’hiver

Les fans de ski de la région et d’ailleurs étaient au rendez-vous ce vendredi pour l’ouverture d’une partie du domaine skiable de la station valaisanne.

Entre le Châble et Verbier, la nature est encore verte, mais un peu derrière, dans le secteur du Lac des Vaux, un manteau blanc a bel et bien recouvert les premières pistes. «Je ne viens pas si tôt d’habitude», explique à Keystone-ATS Léonie de Lausanne. Mais quand son ami, un habitué des premières neiges, lui a parlé de Verbier, elle n’a pas hésité longtemps à l’accompagner.

Le Lac des Vaux est ouvert les samedis et dimanches en novembre et quotidiennement dès le 5 décembre. D’autres pistes ouvriront dès que l’enneigement le permettra, promet un communiqué de Téléverbier diffusé mercredi au moment où le Conseil fédéral renforçait les mesures sanitaires.

«Pas comme les autres»

Les stations, elles, ne sont pas visées et Verbier n’est pas la seule à démarrer sa saison d’hiver. Saas Fee invite via son site internet les sportifs à venir profiter «ce week-end de plus de 30 kilomètres de pistes, de cinq téléskis et d’un télésiège». Et Zermatt l’a fait, il y a trois semaines.