Programme du festival Polaris dévoilé avec Marc Rebillet

C’est lors de deux week-ends, les 17-18 et 24-25 novembre 2023, que Polaris régalera à nouveau les amateurs de sonorités et de découvertes électroniques. Lors du bilan de l’édition 2022, Raphaël Nanchen, coorganisateur du festival, s’était réjoui de la collaboration avec le Montreux Jazz pour une soirée. « Nous nous sommes rendu compte que nous partagions la même vision de la musique. J’espère que l’on retravaillera ensemble », nous avait-il alors glissé. Son souhait s’est réalisé. Les deux entités promettent «une soirée d’ouverture inoubliable» avec le franco-américain Marc Rebillet en tête d’affiche. Nul ne doute qu’elle le sera! Le déjanté artiste, qui se présente « comme un idiot qui fait des sons en caleçon ou en peignoir et qui crie sur les gens », est un génie de l’improvisation électronique.

Parmi les autres stars attendues sous l’impressionnant dôme, monté sur les hauts du golf de Verbier (VS), on citera les Américains Theo Parrish et Ron Trent, dont les venues en Europe sont rarissimes, la légende de Detroit Carl Craig ou encore les Allemands Dixon, Gerd Janson et Marcel Dettmann, résident du célèbre club Berghain, à Berlin, depuis son ouverture.