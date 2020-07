Allemagne

Verdict attendu pour l’ex-gardien de camp nazi

Bruno Dey, 93 ans, est accusé de complicité de meurtres au camp de concentration de Stutthof, en Pologne. La justice allemande doit rendre son verdict ce jeudi.

Bruno Dey est accusé de complicité dans 5230 meurtres perpétrés entre août 1944 et avril 1945, quand il était gardien au camp de concentration de Stutthof, au nord de la Pologne.

Pour le parquet, le nonagénaire, apparu tout au long des audiences en fauteuil roulant et accompagné par ses proches, a soutenu la machine d’extermination nazie. Il réclame une peine de trois ans de prison, sur la base de la législation pour mineurs car il avait entre 17 et 18 ans au moment des faits. Son avocat demande, lui, un non-lieu.

Lundi, l’accusé a présenté des excuses «auprès de ceux qui sont passés par cet enfer de folie», disant avoir réellement pris conscience, au fil des neuf mois de procès et de la quarantaine de témoignages, de «toute l’ampleur de la cruauté» des actes commis à Stutthof.

Au total, quelque 65’000 personnes, essentiellement des Juifs des pays baltes et de Pologne, y sont mortes, abattues d’une balle dans la nuque, gazées au Zyklon B, pendues. Ou bien elles ont succombé au froid, aux épidémies et au travail forcé.

Culpabilité

Cela fait-il de lui un coupable? Il affirme que non. Jamais il n’a «directement fait de mal à quelqu’un». Jamais il ne s’est «porté volontaire pour entrer dans les SS ou servir dans un camp de la mort», mais n’a pas eu d’autre choix que d’accepter son affectation, dit-il.

Confronté à de tels crimes, «il ne suffit plus de détourner les yeux et attendre que cela s’arrête», a rétorqué le procureur général Lars Mahnke dans son réquisitoire. Il aurait ainsi pu demander à être réintégré dans l’armée. Ce qui aurait toutefois sans doute signifié pour lui être envoyé sur le front est.

Brièvement prisonnier de guerre après 1945, Bruno Dey n’a pas été inquiété par la suite. Il a fait sa vie à Hambourg, fut boulanger, chauffeur de camion et concierge, a fondé une famille.

Dernier procès?

Ces dernières années, l’Allemagne a jugé et condamné plusieurs anciens SS et élargi aux gardiens de camps le chef d’accusation de complicité de meurtre, illustrant la sévérité accrue, quoique jugée très tardive par les victimes, de sa justice. Le cas le plus emblématique a été la condamnation à 5 ans de prison de l’ancien gardien du camp d’extermination de Sobibor John Demjanjuk en 2011. Il est décédé l’année suivante.