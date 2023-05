Suisse: Verdict attendu pour Tariq Ramadan accusé de viol

Tariq Ramadan, figure charismatique et contestée de l’islam européen, nie tout acte sexuel et se dit victime d’un «piège».

Convertie à l’islam, la plaignante, «Brigitte», qui a choisi ce pseudonyme pour se protéger des menaces, assure en revanche que l’islamologue l’a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d’insultes dans la chambre de l’hôtel genevois où il séjournait, la nuit du 28 octobre 2008.

Réseaux sociaux

Le procureur genevois a lui accusé Tariq Ramadan de s’être rendu coupable de «viol à trois reprises» dans la même nuit et de «contrainte sexuelle». La plaignante a demandé le remboursement des frais d’avocats et une indemnisation à hauteur de 50’000 francs.

Pendant l’audience, la défense a tenté de démontrer l’innocence de Tariq Ramadan en assurant qu’il n’y avait pas de preuves scientifiques. Ses avocats ont également accusé «Brigitte» et les femmes ayant porté plainte en France d’avoir tissé des liens avec pour objectif de faire tomber l’islamologue.

Les avocats de la plaignante ont eux fait valoir qu’elle avait bien consulté dans les jours suivants la nuit du 28 octobre 2008 deux psychiatres pour leur relater les faits et leur parler de son état de stress. Elle a indiqué durant l’enquête avoir fait la connaissance de l’islamologue lors d’une séance de dédicace quelques mois avant les faits, avant de le revoir lors d’une conférence, puis de correspondre sur un ton de plus en plus intime sur des réseaux sociaux.