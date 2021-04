Procès pour génocide : Verdict du procès en appel de Mladic le 8 juin

L’ancien chef militaire Ratko Mladic avait fait appel de sa condamnation à perpétuité pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Mladic, 78 ans, a fait appel de sa condamnation en 2017 à la perpétuité pour son rôle dans le massacre de Srebrenica en 1995, pire tuerie sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, quand plus de 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués par les forces serbes de Bosnie.

Le procès en appel s’était déroulé en août 2020. Ratko Mladic avait affirmé que le tribunal était un «rejeton des puissances occidentales» et affirmé être toujours «une cible de l’alliance de l’Otan», accusant les procureurs de le dépeindre en des termes «sataniques, perfides et diaboliques». L’ancien général, surnommé le «boucher des Balkans», avait affirmé que depuis le début de la guerre en Bosnie, il avait été entraîné dans le conflit malgré lui.

Initialement prévues en mars 2020, les audiences avaient été reportées une première fois car Mladic avait subi une opération du côlon, et une seconde fois à cause de la pandémie de Covid-19. Ratko Mladic a été capturé en 2011 après 16 années de cavale et condamné en 2017 à l’issue d’un procès qui a duré trois ans. La guerre en Bosnie (1992 – 1995) a fait 100’000 morts et 2,2 millions de déplacés.