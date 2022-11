Genève: Verdict exemplaire contre le chef d’entreprise véreux

Mieux lutter contre la triche à l’avenir

Ce jugement, très attendu, a été salué par les syndicats et l’accusation. «Cela va nous permettre de mettre la pression sur toutes les entreprises qui trichent et de mieux lutter contre la précarité qui gangrène les chantiers», a relevé le secrétaire syndical mercredi. La veille, Me Olivier Peter, avocat d’un des ouvriers lésés, pointait du doit le laxisme de la justice, «qui ferme les yeux et traine les pieds» en matière de défense des travailleurs. Cette fois, le tribunal a posé les limites en «établissant clairement un lien entre les infractions financières du prévenu et les dommages causés aux employés», a relevé Me Clémence Jung, conseil d’un plaignant. Elle a salué la ténacité de son client qui a permis d’aboutir à «la reconnaissance collective des abus faits à plus d’une dizaine d’ouvriers».