Allemagne : Verdict historique dans le 1er procès des exactions du régime syrien

La justice allemande rend mercredi un verdict de portée historique à l’encontre d’un ancien militaire du renseignement syrien jugé dans le tout premier procès des exactions imputées au régime de Bachar al-Assad.

Eyad al-Gharib, 44 ans, répond de complicité de crimes contre l’humanité. Le second accusé, Anwar Raslan, 58 ans, considéré comme bien plus central dans le vaste appareil sécuritaire syrien, est poursuivi pour crimes contre l’humanité.

Le second accusé, Anwar Raslan, 58 ans, considéré comme bien plus central dans le vaste appareil sécuritaire syrien, est poursuivi pour crimes contre l’humanité pour la mort de 58 personnes et la torture de 4000 détenus notamment. Le procès de cet ancien colonel devrait durer au moins jusqu’à la fin octobre.

Pour les juger, l’Allemagne applique le principe de la compétence universelle qui permet de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves quels que soient leur nationalité et l’endroit où les crimes ont été commis.

Diaspora

À Coblence, le Parquet a requis cinq ans et demi d’emprisonnement à l’encontre d’Eyad al-Gharib, qui officia dans les plus bas échelons du renseignement avant de déserter en 2012 puis finalement de fuir la Syrie en février 2013.

Resté dans l’ombre d’Anwar Raslan durant les 10 mois d’audience, Eyad al-Gharib a gardé le silence et caché son visage aux caméras. Il a néanmoins écrit une lettre dans laquelle il a exprimé sa peine pour les victimes. Et c’est le visage ruisselant de larmes qu’il a écouté ses avocats réclamer son acquittement, arguant du fait qu’au plus bas de l’échelon, il aurait mis en danger sa vie et celle de sa famille s’il n’avait pas exécuté les ordres dans un régime qui écrasait toute volonté de désobéir.