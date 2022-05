Lausanne - Verdict mesuré pour un meurtre aux circonstances extraordinaires

En situation illégale en Suisse, les deux hommes étaient logés dans la même chambre par le collectif Jean Dutoit. Le jour du drame, Adama avait suivi puis attaqué Macky, le blessant au couteau à une main et à une omoplate. Le Sénégalais avait alors pu saisir le couteau du Gambien et le retourner contre l’assaillant. Macky a été reconnu du coupable du meurtre d’Adama et a écopé d’une peine de prison de 5 ans, une sanction assortie d’un an pour d’autres infractions et d’une expulsion de 15 ans.