Kurdistan d’Irak : Verdict sévère confirmé contre journalistes et militants

La Cour a confirmé en appel la condamnation à six ans de prison pour cinq journalistes et militants. Les défenseurs des droits humains sont inquiets.

La Cour de cassation du Kurdistan irakien a confirmé mardi la condamnation à six ans de prison de cinq journalistes et militants, aggravant l’inquiétude des défenseurs des droits humains qui dénoncent procès «iniques» et tour de vis des autorités dans cette région autonome.