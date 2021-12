environnement – Verdir mais rester excellente, un défi pour l’université

Une décennie de bilans

L’École polytechnique de Lausanne (EPFL) calcule son bilan carbone depuis 2010. En une décennie, des thématiques ont été ajoutées et les méthodes de calcul ont été affinées. «Nous avons notamment intégré l’alimentation aux résultats et cela représente 16% de notre bilan», détaille Aurore Nembrini, responsable Durabilité Opérations. À l’EPFL, les étudiants mangent sur le campus, alors qu’à Genève, université urbaine, de nombreux restaurants permettent de se sustenter hors cafétérias, ce qui fait chuter l’incidence du secteur alimentaire. Ainsi, l’école polytechnique vise à améliorer le bilan carbone de ses restaurants, notamment en servant «moins de viande et en proposant des plats végétariens attractifs». EPFL et UNIGE partagent le souci de la mobilité. «L’EPFL s’engage activement dans la promotion de la mobilité douce et des transports publics qui représentent plus de 80% des déplacements.» Quant aux voyages professionnels, qui constituent 30% de son impact carbone, l’EPFL a mené un projet pilote dans la Faculté des sciences de la vie visant à déterminer les besoins en installations de vidéoconférence afin d’inciter les scientifiques à réduire leurs voyages en avion.