Projet du Canton pour remplacer le bitume par de la verdure

Genève : Verdure à la place du bitume: l’Etat avance sa solution

L’Exécutif a déposé un contreprojet à l’initiative Climat urbain. Il prévoit la création de nouveaux tracés pour la mobilité douce et une arborisation massive en zone urbaine.

Une performance artistique avait précédé le dépôt de l’initiative cantonale Climat urbain, le 30 août 2021. Le texte a recueilli plus de 8000 signatures.

D’ici une décennie, il entend réaliser 175 kilomètres supplémentaires de voies vertes, de pistes cyclables ou encore de cheminements piétons. Une extension du réseau de bus et de tramway est également planifiée, notamment une ceinture pour relier des zones d'habitation et d'activités sans passer par le centre-ville. Autre proposition: planter en dix ans environ 85’000 nouveaux arbres pour atteindre un taux de canopée de 24%. «Nous préparons par ailleurs, de manière distincte, un projet de loi climat cantonal ayant un périmètre plus large, a indiqué le Conseil d’Etat. Celui-ci sera proposé ultérieurement.»