Europe : Vérification de l’âge sur Internet, un marché prometteur

De nombreux acteurs s’apprêtent à investir le marché de la vérification de l’âge des internautes, notamment sur les sites pornographiques, voulue par l’Union européenne, pour protéger les mineurs.

«Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien.» Cette célèbre légende d’un dessin publié en 1993 illustre toujours la difficulté à vérifier l’âge des internautes, mais des avancées législatives et techniques visant à protéger les enfants dessinent aujourd’hui les contours d’un marché prometteur, notamment en Europe.

En France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a récemment mis en demeure cinq sites pornographiques parmi les plus visités de trouver une solution sous deux semaines pour interdire leur accès aux mineurs, sous peine de blocage.

Parallèlement en Allemagne, plusieurs plateformes pornographiques, dont YouPorn et Pornhub , pourraient devenir inaccessibles si elles ne mettent pas en place des systèmes de vérification d’âge.

Une mesure pas très populaire

Le gouvernement avait justifié ce retournement par les risques pour la vie privée et parce que les solutions envisagées étaient trop facilement contournables. «Boris Johnson (parti conservateur) pensait que ce n’était pas une mesure très populaire avant une élection», regrette Iain Corby, le directeur exécutif de l’Avpa qui fédère les fournisseurs de solutions de vérification d’âge.

Les espoirs de l’industrie reposent donc sur l’Union européenne, et notamment sur la directive sur les services audiovisuels (AVMSD), révisée en 2018, qui prévoit que les plateformes de vidéos à la demande empêchent réellement les mineurs d’accéder à des contenus potentiellement néfastes pour eux.

Vérification de l’âge sur 30% des sites

Pour vérifier l’âge d’un internaute sans lui demander son identité complète, il n’existe «pas de solution miracle», considère la Cnil, gendarme français des données personnelles. Soit des documents d’identité sont requis et analysés par un tiers de confiance, qui ne transmet au site demandeur que l’âge de l’internaute, soit il faut passer par une estimation de l’âge.

Dans tous les cas, «c’est une grosse friction. Tant que ce n’est pas généralisé par la loi, ceux qui le mettent en place se privent d’une importante partie de leur trafic», explique Nils Lataillade, cofondateur de The Poken Company, qui utilise la solution technologique Yoti pour son app de contenus pour adultes. Yoti, qui revendique 500 millions de vérifications à ce jour, estime l’âge à partir d’une photo de l’utilisateur, avec une précision de 1,5 an (selon l’entreprise), et garde en mémoire cette information pour la réutiliser sur d’autres sites.