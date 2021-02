Dans la crise économique due à la pandémie que traversent de nombreux indépendants, comprendre les procédures pour obtenir des aides financières et remplir correctement et à temps les conditions requises n’est pas chose aisée.

Face à cette situation, la direction de l’Économie de la Ville de Lausanne a signé un partenariat avec l’Ordre vaudois d’EXPERTsuisse et la section vaudoise de Fiduciaire Suisse. Le but: proposer gratuitement l’aide d’experts aux propriétaires d’entreprises en raison individuelle de l’agglomération lausannoise qui ne bénéficient pas des services d’une fiduciaire.

Certains domaines sont exclus

À partir du mercredi 3 mars, 500 check-up gratuits afin d’identifier les aides auxquelles ces patrons indépendants peuvent prétendre seront proposés. Mais pas celles et ceux qui sont dans le domaine de la santé, du droit, de la comptabilité, de la finance et des assurances, ainsi que quand ils emploient l’équivalent de plus de 4 employés à temps plein. Les éventuelles apprenties ou apprentis ne comptent cependant pas pour cette limitation des bénéficiaires.