CFF : Vérifier l’horaire en ligne avant tout trajet doit devenir un réflexe

Celles et ceux qui prennent régulièrement les trains des CFF en ont l’habitude: de fréquents travaux sur les lignes provoquent des chamboulements d’horaire, parfois importants, parfois mineurs. Une cliente en a fait les frais la semaine dernière. En soirée, elle voulait rentrer de Lausanne à Leysin. Problème: son train depuis Lausanne, dernière correspondance pour monter ensuite à Leysin, ne s’arrêtait pas à Aigle comme il le fait d’habitude.

Elle a dû sortir à Montreux, prendre le train suivant qui s’arrêtait à Aigle, mais qui arrivait après le départ du dernier train pour monter dans la station. Résultat: le dernier bout s’est fait en taxi, ce qui lui a coûté 82 francs. «Je suis allée au guichet pour me faire rembourser le taxi. L’employée des CFF m’a répondu que les infos étaient partout et que je ne serais pas remboursée», raconte-t-elle.

Au voyageur de vérifier

Les CFF ont en effet communiqué sur plusieurs supports concernant les travaux entre Roche (VD) et Villeneuve (VD) qui entraînent des modifications d’horaire depuis début juillet sur la ligne entre Lausanne et le Valais. En gare, sur les panneaux d’information et dans les médias, les travaux avaient été annoncés. À l’évidence, les infos n’ont pas atteint 100% de la clientèle.