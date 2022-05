Hôpital de l’Ile à Berne: «Véritable culture du mobbing au sein de la direction médicale»

20 minutes/Matthias Spicher

L’ambiance à l’Hôpital de l’Île de Berne n’est pas au beau fixe. Un fossé se serait creusé entre une partie du personnel et la direction de l’hôpital universitaire, rapportait déjà en décembre dernier la «Berner Zeitung», se référant à des entretiens avec des directeurs de clinique actuels et anciens et avec le corps médical. Le CEO de l’Hôpital de l’Île, Uwe Jocham, qui se fait verser un salaire annuel confortable d’environ 700 000 francs, malgré les mesures d’économie et les suppressions de postes, est particulièrement visé par les critiques. L’estime de la direction envers le corps médical aurait également massivement baissé, avaient indiqué des informateurs au journal alémanique.

«Véritable culture du mobbing»?

Dans une récente intervention, le député UDC Thomas Knutti demande désormais au Conseil exécutif de vérifier «si la direction de l’Hôpital de l’Île est actuellement entre de bonnes mains et si le danger d’un 'grounding au niveau du personnel’, avec des conséquences dramatiques pour le secteur de la santé et l’économie du canton de Berne, peut encore être évité à temps».

Thomas Knutti, auquel cinq médecins de longue date se sont adressés selon ses propres indications, reproche à la direction une mentalité «Hire-and-Fire» (embaucher et virer): plusieurs cadres auraient quitté leur poste, d’autres collaborateurs et collaboratrices de longue date auraient été licenciés ou «poussés à la démission». Et de poursuivre: «Il règne une véritable culture du mobbing au sein de la direction médicale et quiconque n’approuve pas sans réserve la direction dans ses décisions est licencié ou poussé à la démission par des avertissements ou d’autres moyens.» Selon le politicien, le départ de médecins connus détruirait par ailleurs la confiance envers l’institution.

«Certains collaborateurs sont un peu résignés»

Bernhard Pulver, président du conseil d’administration du groupe Insel, rejette clairement le reproche d’une culture du «hire and fire». Il aurait examiné en détail les cas avancés par un groupe anonyme de médecins: «Je peux affirmer avec certitude qu’aucun collaborateur n’est licencié parce qu’il émet des critiques», déclare Bernhard Pulver à «20 Minuten». L’ancien directeur de la direction de l’éducation bernoise ne conteste pas qu’il y ait aussi du mécontentement parmi les collaborateurs: le coronavirus aurait été une lourde charge, à laquelle se serait ajoutée la pression des politiques pour faire des économies. «Et puis nous avons adapté le système salarial des cadres médicaux et supprimé les honoraires liés au volume pour les remplacer par des salaires fixes. Cela ne plaît pas à tout le monde. Il y a des collaborateurs qui sont épuisés et aussi un peu résignés. Nous prenons cela au sérieux.»

Dans son intervention, Thomas Knutti critique par ailleurs le fait que l’ancien manager pharmaceutique et actuel CEO de l’hôpital, Uwe Jocham, n’a «aucune expérience de la manière de diriger une entreprise complexe comme un hôpital universitaire, qui repose fortement sur la recherche et l’innovation et qui doit laisser aux responsables de ces prestations des possibilités d’aménagement, afin que l’hôpital puisse continuer à se développer de manière compétitive au niveau national et international.»

«Les attaques personnelles sont totalement déplacées»