Hockey sur glace : Vermin à Genève, c’est fait

L’attaquant du LHC s’est engagé au moins jusqu’en 2022 au GSHC. Bozon et Cajka devraient faire le chemin inverse.

La surprise Cajka

En contrepartie, Tim Bozon évoluera à Lausanne comme attendu. Plus surprenant, le média alémanique précise encore que le prometteur grenat Petr Cajka (19 ans et 5 matches disputés en National League) pourrait aussi être impliqué dans ce deuxième échange entre les deux clubs lémaniques. Selon nos informations, l’affaire serait effectivement conclue et inclurait bel et bien le jeune Cajka.