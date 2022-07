Le Lignon (GE): Vernier dit stop aux montagnes de déchets sauvages

Huit points de récolte existent dans ce secteur qui abrite 6500 personnes. Mais avec le temps, ce système imaginé par les propriétaires du quartier sur des terrains privés, a tourné au cauchemar. «Les espaces sont surexploités. C’est devenu ingérable», constate Lionel Pasquier, à la tête du Service municipal de l’environnement urbain. Face à ce chaos, la commune et le Comité central du Lignon (CCL) ont mis au point un nouveau dispositif. Au programme: fermeture des sites actuels, ouverture d’un nouveau lieu de récolte et création d’un espace d’échange.

Victime du tourisme de déchets

Outre les déchets jetés hors des horaires de passage, la situation a récemment pris une tournure plus inquiétante. En cause: le tourisme de déchets. «Pour éviter de payer les taxes, les entreprises viennent jeter leurs détritus ici. Au début, c’étaient des frigos, des pneus, des lave-vaisselle. C’est pas beau à voir, mais ça va encore. Sauf que, depuis quelque temps, on trouve aussi des bonbonnes de gaz, des produits inflammables, de la peinture, des batteries. Aujourd’hui, c’est une question de sécurité», confie Mathias Buschbeck. Les caméras de surveillance ont toutefois permis d’attraper quelques entreprises en flagrant délit, donnant lieu à des amendes, indique le CCL.