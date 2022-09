Genève : Vernier et Lancy baissent la température de leurs piscines

C. Bonzon

Afin de réduire leur facture énergétique, les communes de Vernier et Lancy ont d’ores et déjà décidé de réduire la température de leurs piscines. Ainsi que le rapporte «Le Courrier», celle des bassins verniolans a été diminuée de deux degrés, passant de 28°C à 26°C. La température de l’air et de l’eau des piscines intérieures lancéennes a, quant à elle, été abaissée d’un degré. L’infrastructure de Marignac, dotée d’un seul bain extérieur ouvert toute l’année, fait figure d’exception.