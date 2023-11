Vernier (GE): Faux plan de ville, frais cachés et vraie arnaque

Des incongruités et un piège

Pas naïf pour un sou et cible de plusieurs tentatives d’arnaque par le passé, celui qui est aussi restaurateur voit bien l’entourloupe: «Le délai de réponse est très court, pour mettre la pression et obliger à ne pas trop réfléchir. Dans l’envoi initial, il n’y a pas de facture, donc ça ne ressemble pas à une arnaque; j’imagine que l’on reçoit la facture dans un second temps. En plus, le montant, modeste au départ, n’éveille pas les soupçons. Mais au final, on se retrouve quand même à devoir payer plus de mille francs, si on n’a pas bien lu les conditions générales.»