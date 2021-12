Transports publics : Vers des déplacements «plus faciles» entre Vaud et Fribourg

Dès 12 décembre, les deux communautés tarifaires Mobilis et Frimobil vont proposer une extension de périmètre, facilitant ainsi les déplacements des usagers entre les deux cantons frontaliers.

Avec l’appui des Cantons de Vaud et Fribourg, les deux communautés tarifaires Mobilis et Frimobil améliorent leur plan de zones au changement d’horaire du 12 décembre. Les déplacements seront donc facilités grâce à une extension du périmètre Mobilis jusqu’aux Paccots. Frimobil étend le sien à La Chaux et Châtillon, au-delà d’Attalens, à la frontière vaudoise.

Améliorations concrètes

Par exemple, depuis Châtel-St-Denis, un parcours jusqu’à Lausanne, via Palézieux sera possible avec un titre de transport Mobilis, qui intègre l’accès aux bus et métros de la capitale vaudoise. Depuis Lausanne, un Vaudois pourra se rendre aux Paccots en achetant un titre Mobilis. Son billet lui coûtera jusqu’à 26% moins cher qu’aujourd’hui si son trajet se fait via Vevey et Châtel-St-Denis, et jusqu’à 48% moins cher s’il passe par Palézieux.