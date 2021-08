Amérique du Nord : Vers des élections anticipées au Canada le 20 septembre

Au pouvoir depuis 2015, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’apprête à donner le coup d’envoi d’une élection anticipée, malgré la menace d’une quatrième vague de coronavirus.

Justin Trudeau, qui briguera un troisième mandat, devrait se rendre dimanche dans le bureau de la gouverneure générale Mary Simon pour lui demander de dissoudre les Communes, la chambre basse du Parlement, ont rapporté des médias locaux dont CBC et CTV.

Cette procédure formelle marquerait le début officiel d’une campagne électorale annoncée depuis déjà plusieurs semaines. Selon les médias locaux, elle devrait durer 36 jours et les Canadiens auraient donc rendez-vous aux urnes le 20 septembre. Deux ans plus tôt que prévu.

Sondages favorables

Au Canada, les gouvernements minoritaires ont une espérance de vie estimée par les experts entre 18 et 24 mois, en moyenne. Et pour l’instant les sondages sont plutôt favorables aux libéraux qui récoltent 37% des intentions de vote contre 28% pour les conservateurs et 20% pour le Nouveau parti démocratique (NPD), selon un sondage Abacus Data paru jeudi.