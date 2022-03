Lausanne : Vers des espaces publics plus conviviaux et durables

Un budget de 12 millions de francs servira à poursuivre la piétonnisation du centre-ville et réaménager certains quartiers.

La Ville de Lausanne adopte la suite du programme Rues Vivantes, débuté en 2018. Afin d’atteindre ses objectifs (piétonnisation du centre-ville, et réaménagement des quartiers), elle se dote d’un budget de 12 millions de francs attribués à près de 80 projets. Ceux-ci permettront d’accompagner les grandes transformations en cours et à venir (tramway, métro, BHNS, requalification des places urbaines majeures). Afin de déterminer les sites concernés, une feuille de route sera établie en concertation avec la population, les commerces et leur clientèle.

De plus, dans les cinq années à venir, la municipalité entend déployer de façon rapide et efficace une soixantaine de nouvelles zones modérées d’ores et déjà identifiées. Lausanne souhaite prêter une attention particulière au traitement de l’espace public aux abords des établissements scolaires et parascolaires, par différentes mesures de sécurisation du chemin de l’école et l’appropriation de l’espace public par les enfants. Sept sites seront ainsi transformés, avec des rues plus ludiques et propices à la découverte enfantine.