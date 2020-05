Lausanne

Vers des feux qui passent au rouge sans bouton

Les écologistes apprécient que les carrefours régulés changent de couleur tout seuls. Ils aimeraient que la Ville fasse perdurer cette innovation.

Grâce ou à cause du virus, les feux lausannois passent au rouge pour le trafic sans que les piétons ne pressent sur le bouton.

Dans une question à la Municipalité, les Verts demandent le maintien de cette amélioration fort utile pour réduire l'attente des piétons. De plus elle ne perturberait en rien le déroulement des phases pour les autres mouvements routiers, expliquent-ils lundi dans un communiqué.

A l'heure où les cyclistes peuvent profiter d'une circulation moindre, aucun agencement de ce type n'a pu être vu à Lausanne, déplorent les Verts. Ils demandent donc à l'exécutif s'il entend augmenter les aménagements cyclables en temps de pandémie, et examiner la possibilité de les maintenir par la suite.

Dans l'ensemble, les Verts lausannois invitent la Municipalité à tirer des leçons de la situation actuelle pour adapter sa vision de la mobilité et redonner sa qualité de vie à la ville ainsi qu'à ses occupants.

Depuis bientôt un mois, la Municipalité a fait modifier la régulation des feux pour limiter la propagation du coronavirus. La majorité des carrefours et passages pour piétons passent temporairement aux feux clignotants orange, ce qui permet aux piétons de ne plus pousser les boutons, ou fonctionnent avec des temps de traversée figés, à savoir en alternant automatiquement véhicules et piétons. (frb/ats)