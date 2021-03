Jura : Vers des protections menstruelles gratuites à l’école

Le Jura sera le premier canton à offrir des protections hygiéniques dans les écoles. Ses députés ont adopté une motion en ce sens.

Le Parlement jurassien a accepté mercredi une motion demandant d’installer des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites dans les établissements scolaires du canton. «Chaque élève et chaque étudiante devrait avoir les ressources pour se protéger pendant ses règles et poursuivre son quotidien de manière normale», a plaidé l'auteur de la motion, Raoul Jaeggi (PVL). Sa proposition a été soutenue par 40 voix contre 11 et 7 abstentions.