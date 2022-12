Jeux de Paris : Vers des scanners corporels et des magasins ouverts le dimanche lors des JO

Le projet de loi olympique, présenté jeudi au Conseil des ministres, comprend des mesures de sécurité, comme l’utilisation de scanners corporels, ou encore la possibilité d’ouvrir le dimanche, pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, selon le texte dont l’AFP a eu copie.

Face au défi sécuritaire que représente l’évènement, notamment la cérémonie d’ouverture inédite en plein air sur la Seine, le texte rend possible l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle permettant de détecter des mouvements de foules suspects dans ou aux abords des stades, sur les voies publiques ainsi que dans les transports.

«Aucune donnée biométrique»

Ces expérimentations seront autorisées par décret après avis de la CNIL (commission informatique et libertés) et pourront débuter dès l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 30 juin 2025. «Ils n’utilisent aucune donnée biométrique, ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale et ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel», assure l’exposé des motifs de ce texte de 19 articles. L’exécutif affirme depuis des mois qu’il ne souhaite pas utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre des JO.