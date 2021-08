Covid à Genève : Vers des tests systématiques pour les soignants

Pour diminuer les risques de contamination, tout en évitant une vaccination obligatoire, le Canton veut généraliser le dépistage du Covid, au sein d’une partie du personnel de santé.

Alors que le nombre de cas de variant Delta du Covid augmente, le Canton souhaite imposer des tests obligatoires au personnel de soins non immunisé et en contact avec des patients. Les autorités disent vouloir ainsi éviter des contaminations au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ou encore dans les EMS (établissements médico-sociaux), tout en respectant la liberté vaccinale.

Protéger «les malades vulnérables»

Dans une interview accordé à l’hebdomadaire «GHI», le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la Santé, a estimé qu’il était «de la responsabilité de l’institution de ne pas laisser des malades vulnérables dans le doute quant aux potentiels dangers représentés par les soignants non vaccinés qui s’occupent d’eux». Les personnes non immunisées qui rendent visite à des proches hospitalisés ou dans les EMS pourraient elles aussi devoir passer par un dépistage systématique. Pour l’heure, ces mesures sont à l’étude. Une décision pourrait être prise prochainement via un arrêté, a indiqué le Conseil d’Etat.