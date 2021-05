Covid-19 : Vers des vaccins tout-terrain face aux mutations du virus

Pour contourner l’inéluctable obsolescence des antidotes actuels face à l’ubiquité du SRAS-CoV, plusieurs biotechs planchent sur une solution universelle.

Les vaccins anti-Covid sont-ils condamnés à vite devenir obsolètes face aux mutations du virus? Certaines start-up travaillent sur des vaccins qui seraient efficaces pendant des années, voire plus. Mais la perspective est encore bien incertaine.

Une nouvelle dose actualisée chaque année

Face à ce défi, plusieurs biotechs suivent une piste différente des vaccins actuels: elles cherchent à stimuler d’abord les lymphocytes T, la part de la réponse immunitaire qui se concentre sur le repérage et l’élimination des cellules déjà infectées - et non sur le virus lui-même.