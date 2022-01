Valais central – Vers la création d’une autoroute de l’énergie

Depuis une décennie, les projets de chauffage à distance (CAD) foisonnent en Suisse romande (Ferney-Voltaire, Lausanne-Morges, Montreux, Morat, etc.). Tant la classe politique que les acteurs de l’énergie visent à réduire massivement la part des chauffages fonctionnant aux énergies fossiles (gaz, mazout). Le Valais ambitionne ainsi de réduire de 48% la consommation cantonale d’énergie fossile pour 2035, puis d’atteindre la neutralité carbone, quinze ans plus tard.

Économies conséquentes

L’idée est de regrouper 18 projets indépendants, de plus ou moins grande taille, et déjà planifiés, afin d’alimenter, à terme, 20’000 ménages. Toutes ces entités seraient ensuite interconnectées dès 2035, afin d’élaborer un CAD XXL, long de 30 kilomètres, reliant Ardon à Salquenen, en passant par Sion et Sierre. L’ensemble du concept est devisé à 220 millions de francs. Il permettra d’économiser 22 millions de litres de mazout et 44’000 tonnes de CO₂, annuellement.