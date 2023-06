Sport-études: Vers la fin de l’inégalité entre filières gymnasiales

Médaillée d’or aux Championnats d’Europe de BMX 2021 et médaillée d’argent aux Championnats du monde de BMX, l’année passée à Nantes (F), la Vaudoise Zoé Claessens a dû concilier entraînements quotidiens et études gymnasiales dans des conditions difficiles. Ses cours débutant en général vers 8h et se terminant vers 17h, elle devait réviser pour les tests et les devoirs à la pause de midi ou après 22h, puisqu’elle avait quasi quotidiennement des entraînements après son gymnase. Comme elle était en voie culture générale, la sportive n’avait pas la possibilité d’avoir un planning allégé.