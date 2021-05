Tourisme transfrontalier : Vers la fin des tests PCR pour aller en France?

Une élue française du Doubs réclame la fin de cette mesure, pour soutenir l’économie fragilisée de son département. Si sa demande est entendue, la décision sera nationale.

Les tests PCR, réputés inconfortables, n’ont pas trop la cote auprès des vacanciers. D’autant qu’ils sont payants, si on les fait dans le but de voyager.

Il y a ceux qui ne supportent pas l’idée de devoir subir un frottis nasal, réputé inconfortable, voire douloureux. Il y a aussi ceux qui n’ont pas envie de débourser les quelque 150 francs par personne pour effectuer un test PCR Covid en vue de voyager. Et il y a encore ceux qui refusent ce dépistage, par principe. Et tous ceux-là sont privés de séjours en France depuis de nombreux mois . Car, à moins d’habiter en zone frontalière et de rester dans un rayon de 30 km autour de son domicile, pour un déplacement de moins de 24 heures, les résidents suisses ont l’obligation de présenter un test PCR Covid négatif datant de moins de 72 heures pour se rendre en France.

Une mesure qu’une députée du Doubs veut faire supprimer le plus tôt possible, relate «ArcInfo». Annie Genevard, qui est aussi vice-présidente de l’Assemblée nationale, a écrit au ministre ayant la charge des petites et moyennes entreprises pour réclamer un assouplissement. Elle défend cette position en rappelant que les taux de contamination sont en baisse, tandis que les taux de personnes vaccinées progressent. Dans son département, «le commerce souffre terriblement de l’absence de la clientèle suisse», a-t-elle expliqué au quotidien neuchâtelois. Sa requête intervient alors que la réouverture des commerces dits non essentiels de l’Hexagone est prévue pour le 19 mai prochain.